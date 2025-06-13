Эксперт рассказал, что будет с импортными товарами после появления «российских полок»

Представители «Опоры России» во главе с исполнительным директором Андреем Шубиным пояснили в эфире радио «Комсомольская правда», что законопроект о введении специальных полок для российских товаров в магазинах направлен исключительно на поддержку отечественных производителей. По словам Шубина, он не предусматривает запрета на продажу импортной продукции.

«Здесь же не говорится полностью запретить. Здесь просто говорится про приоритет российской полки, российских товаров. Это не значит, что других не будет. Соответственно, тут вопрос только, наверное, как определять, что российское: это локализованное производство, можно ли использовать (товары) с иностранным участием. Вот эти вопросы есть», — заявил эксперт.

Однако Шубин убеждён, что России необходимо навести порядок в сфере продовольственной безопасности. По его мнению, ключевыми задачами должны стать: обеспечение магазинов широким ассортиментом качественных продуктов и контроль за справедливым ценообразованием.