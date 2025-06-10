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10 июня, 06:48

Продуктовые гиганты высказались против закона о «российской полке» в магазинах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Крупнейшие игроки российского потребительского рынка, включая Межотраслевой экспертный совет (МЭС) и семь ведущих объединений производителей и поставщиков продуктов питания, выступили единым фронтом против законопроекта «российской полке». Они направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом отклонить эту инициативу, сообщают «Ведомости».

Суть предлагаемых поправок обязывает торговые сети резервировать на витринах и стеллажах приоритетное место для товаров, произведённых в России или странах ЕАЭС. При этом главное условие для такого размещения – владелец товарного знака не должен контролироваться иностранными лицами.

Отраслевые эксперты бьют тревогу, считая, что проект нарушает основы экономической свободы и принуждает к заключению договоров с определёнными поставщиками. Главная претензия – дискриминация иностранных компаний, которые уже давно локализовали производство в России, платят налоги, создают рабочие места и инвестируют в отечественную экономику. Их продукция, произведённая в РФ, рискует быть оттесненной, несмотря на значительный вклад в экономику страны.

Вместо административных барьеров, авторы обращения предлагают поддерживать российских производителей рыночными инструментами: через инвестиционные и налоговые льготы, субсидии на исследования и разработки, а также адресные меры маркетинговой поддержки. Такой подход, по их убеждению, будет способствовать здоровой конкуренции и развитию отрасли без ущерба для уже работающих в стране предприятий.

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Напомним, что недавно в Госдуме решили рассмотреть законопроект, который обязывал все магазины выделять отдельное видное место для продуктов, произведённых в России или странах Евразийского экономического союза. Планируется, что такая норма будет действовать два года, а затем будет принято окончательно решение по ней.

Владимир Озеров
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