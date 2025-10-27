Россия и США
27 октября, 11:46

Партия президента Аргентины победила на выборах в парламент страны

Обложка © ТАСС / ЕРА

Партия «Свобода наступает», представляющая правящую коалицию Аргентины, одержала победу на парламентских выборах, набрав более 40% голосов. Телеканал TN сообщает, что партия продемонстрировала сильные результаты в ряде крупных провинций. В то же время, выборы характеризовались низкой активностью избирателей: почти треть населения не приняла участие в голосовании.

«Правительство победило в PBA, CABA, Кордове, Санта-Фе и Мендосе и набрало более 40% голосов по всей стране», — говорится в публикации.

Напомним, во время предвыборной кампании лидер Аргентины получил прозвище «экономист с бензопилой» из-за своих вызывающих речей и радикальных обещаний. Он использовал бензопилу как символ планируемого сокращения государственных расходов, появляясь с ней на публичных мероприятиях.
Ранее президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов. За первые 100 дней президентства Хавьер Милей допустил 611 оскорбительных высказываний в публичных выступлениях и соцсетях.

