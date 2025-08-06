Президент Аргентины Милей пообещал больше не оскорблять своих оппонентов

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбительные выражения в публичных выступлениях. По его словам, теперь он намерен сосредоточиться на содержательной дискуссии, если оппоненты готовы к такому диалогу. Соответствующее заявление прозвучало на мероприятии фонда Faro в Буэнос-Айресе.

«Я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они обсуждать идеи. Потому что, на мой взгляд, они спорят о форме, не имея недостаточно интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути», — сообщил Милей.

Заявление последовало после публикации в La Nación, подсчитавшем, что за первые 100 дней президентства глава государства допустил 611 оскорбительных высказываний в публичных выступлениях и соцсетях. Общее же количество уничижительных выражений в адрес оппонентов за этот период превысило 4 тысячи.

Политик добавил, что теперь он будет использовать ту форму, которая нравится оппонентам. По его словам, это позволит увидеть, что его соперники — пустая оболочка.

Милей также провёл параллель с Доминго Сармьенто, реформатором XIX века, который, несмотря на склонность к резким выражениям, кардинально модернизировал аргентинскую систему образования. Президент иронично заметил, что современные поборники политкорректности, вероятно, сожгли бы его на костре.