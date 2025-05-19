В Аргентине репортёр ударил президента по лицу
Репортёр телеканала C5N ударил президента Аргентины Милея микрофоном
Президент Аргентины Хавьер Милей получил удар микрофоном по носу от журналиста телеканала C5N. Событие произошло у входа в Национальный технологический университет в районе Альмагро, где Милей голосовал на выборах в законодательное собрание Буэнос-Айреса.
Момент удара. Видео © X / Santiago
Когда глава государства выходил из здания, журналисты пытались взять у него интервью. В этот момент репортёр и ударил его микрофоном. Президент заявил, что удар был нанесён намеренно и выразил негодование.
Тем временем в Польше завершился первый тур выборов президента. Процесс прошёл организованно и без происшествий. Окончательные итоги будут обнародованы либо поздно вечером 19 мая, либо утром следующего дня.
X / Santiago