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Регион
18 мая, 21:02

В Аргентине репортёр ударил президента по лицу

Репортёр телеканала C5N ударил президента Аргентины Милея микрофоном

Президент Аргентины Хавьер Милей получил удар микрофоном по носу от журналиста телеканала C5N. Событие произошло у входа в Национальный технологический университет в районе Альмагро, где Милей голосовал на выборах в законодательное собрание Буэнос-Айреса.

Момент удара. Видео © X / Santiago

Когда глава государства выходил из здания, журналисты пытались взять у него интервью. В этот момент репортёр и ударил его микрофоном. Президент заявил, что удар был нанесён намеренно и выразил негодование.

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Тем временем в Польше завершился первый тур выборов президента. Процесс прошёл организованно и без происшествий. Окончательные итоги будут обнародованы либо поздно вечером 19 мая, либо утром следующего дня.

Обложка ©

X / Santiago

Тимур Хингеев
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