Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 октября, 12:07

Делегация Грузии отказалась участвовать в пленарной сессии «Евронеста»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Грузинская делегация воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнёрства («Евронест») в Ереване. Причиной стали поддержка некоторыми членами Европарламента оппозиционных сил в Грузии и недавние беспорядки в стране. Об этом в соцсетях заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.

«Парламентская делегация Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронеста» в Ереване», — написал он.

Власти Грузии обеспокоены действиями некоторых членов Европарламента, чья риторика и шаги противоречат принципам партнерства и взаимного уважения. Он подчеркнул, что европейские парламентарии присоединялись к акциям протеста в Тбилиси и своими заявлениями поощряли беспорядки и радикализацию в обществе. Также грузинская сторона возмущена приглашением на пленарное заседание лиц, которые не признавали выборы в стране и поддерживали попытку оппозиции свергнуть власть.

Ранее сообщалось, что грузинское общество ожидает извинений от Евросоюза за поддержку попытки свержения конституционного строя страны. Некоторые представители ЕС не принесли извинений за действия пресс-службы, в результате которых 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии.

Милена Скрипальщикова
