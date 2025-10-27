Россия и США
27 октября, 12:53

Журналист Дмитрий Синочкин скончался на 69-м году жизни

Обложка © VK / Дмитрий Синочкин

Петербургский журналист Дмитрий Синочкин скончался на 69-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила директор по продвижению журнала «Пригород» Мария Пискун.

Дмитрий Синочкин работал в изданиях «Ижорец», «Коммерсантъ Санкт-Петербург», «Деловой Петербург», «Ведомости». В последние годы занимал пост главного редактора журнала «Пригород» и писал для портала «Недвижимость и Строительство Петербурга». Последняя публикация Синочкина вышла 27 октября утром.

А ранее в результате удара ВСУ в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев. 23 октября с журналистом простились в Тюмени. Президент РФ наградил военкора орденом Мужества посмертно.

