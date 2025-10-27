Невролог объяснил, как сберечь здоровье во время шестидневки и не попасть под тройной удар

Шестидневная рабочая неделя может стать тройной нагрузкой из-за нарушения сна, ожидания отдыха и срыва планов. Об этом заявил невролог Алексей Кудряшов, отметив, что сбои графика опасны для людей с хроническими заболеваниями.

«Биологический удар придётся на субботу. И индивидуальные биологические ритмы у большинства людей будут сбиты», — сообщил медик в разговоре с RTVI.

Второй аспект — социальный, добавил эксперт. По субботам люди планируют «бытовые, семейные и другие дела», от которых придётся отказаться. По словам врача, психологический фактор представляет собой ещё один важный момент. Вполне вероятно, возникнет определённое психологическое напряжение, обусловленное устоявшимся стереотипом, что после завершения рабочей недели в пятницу начинается период отдыха. Однако в данном случае, достигнув пятницы, работникам придётся выходить на работу в субботу.

Невролог рекомендовал соблюдать правильный режим, высыпаться около семи часов, правильно питаться и обеспечивать себе достаточную физическую нагрузку.

Напомним, в России началась шестидневная рабочая неделя в связи с переносом выходных дней в ноябре. Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днём, а понедельник, 3 ноября, станет выходным. Таким образом, россиян ждут трёхдневные выходные со 2 по 4 ноября, включая День народного единства (4 ноября).