Эколог Петя Волков из Нидерландов получил разрешение на проживание в России

Эколог из Нидерландов Петрус Антониус Йоханес Ван дер Вольф, работавший на Сахалине и находившийся под угрозой депортации, получил разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Эколог «Петя Волков» из Нидерландов получил временное проживание в России. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Это счастье для меня сейчас», — отметил Ван дер Вольф, который в России известен как Петя Волков.

Эколог приехал на Сахалин в 2003 году и посвятил себя охране природы. Из-за тяжёлой болезни он пропустил сроки подачи документов и столкнулся с угрозой депортации. Сотрудники УМВД России по Сахалинской области совместно с общественным советом при полицейском ведомстве региона помогли ему оформить временное проживание. Ван дер Вольф выразил желание в будущем получить российское гражданство и остаться жить в стране, где он обрёл вторую родину.

Ранее сообщалось, что семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России. Супруги приняли православие и активно участвуют в жизни местного храма в Томске. Граждане США выразили благодарность сотрудникам Управления по вопросам миграции за возможность стать частью российского сообщества.