Захотел взрослой жизни: В Ростове нашли пропавшего два месяца назад 17-летнего подростка из Подмосковья

В Ростове-на-Дону полиция нашла квартиру, где два месяца проживал пропавший школьник из подмосковного Солнечногорска. Прибывшие на место сотрудники были вынуждены взломать дверь, чтобы помочь 17-летнему Никите. Однако, оказавшись внутри, они обнаружили, что юноша просто жил в своё удовольствие — в школу не ходил, спал сколько хотел и ел, что хотел, сообщает SHOT.

Никита пропал после поездки с незнакомцем на BlaBlaCar. Обложка © Telegram / SHOT

Как выяснил Telegram-канал, пока родители два месяца искали сына, Никита спокойно проводил время в Ростове-на-Дону. Он игнорировал свою девушку, которая также пыталась его найти. Неделю назад полиция обнаружила квартиру, где находился Никита. После того как дверь была взломана, парень заявил, что просто «решил жить своей жизнью».

Сейчас Никита находится в социальном центре и скоро вернется домой, чтобы объясниться с родителями и девушкой.

Как сообщал Life.ru, Никита пропал в конце августа после поездки с незнакомым водителем через сервис BlaBlaCar. Последней с подростком связывалась его девушка, которая рассказала, что их разговор постоянно прерывался из-за плохой связи и чьих-то звонков.