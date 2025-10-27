Актриса Алёна Бабенко удивила сравнением Африки с Сибирью и Петербургом

Актриса Алёна Бабенко сравнила Африку с Сибирью и окрестностями Санкт-Петербурга, поделившись своими впечатлениями на открытии III Международного фестиваля «Африка». Она отметила разнообразие климата, которое поразило съёмочную группу фильма «Моя Африка».

Алёна Бабенко поделилась впечатлениями от съёмок в Африке. Видео © Пятый канал

«Африка меня просто удивила разнообразной погодой. У нас была и жара, у нас был холод собачий, у нас был ливень», — поделилась актриса в беседе с Пятым каналом.

По словам Бабенко, съёмки проходили в Кейптауне и сафари-парке, где команда столкнулась с неожиданной особенностью: животных приходилось искать среди однотонных песочно-серых пейзажей. Именно это впечатление стало одним из самых сильных за время поездки.

Актриса также отметила отличную организацию съёмочного процесса и вклад африканской команды, которая проявила искренность и готовность помочь в любой ситуации. Бабенко подчеркнула, что африканцы — удивительный народ, готовый сделать всё возможное, что её приятно удивило.

Фильм «Моя Африка» был представлен в рамках открытия III Международного фестиваля «Африка».

