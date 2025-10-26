Пьяная актриса Анна Уколова обматерила попутчиков и поранилась в Шереметьево

Известная российская актриса Анна Уколова получила травму руки после падения в аэропорту Шереметьево, где она появилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев инцидента.

47-летняя артистка прилетела из Калининграда и не смогла самостоятельно дойти до такси, постоянно падала и в результате рассекла руку. Две пассажирки того же рейса помогли поднять актрису и проводили к медикам. Свидетели отмечают, что Уколова вела себя неадекватно — громко материлась и конфликтовала с попутчиками в терминале, от неё ощущался запах алкоголя.

Несмотря на травму, актриса планирует выйти на сцену ДК имени Зуева 29 октября. Анна Уколова известна по сериалам «Домашний арест», «Престиж» и «Склифосовский», является лауреатом премии ТЭФИ.

