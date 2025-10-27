Россия и США
27 октября, 18:02

«С удовольствием»: Трамп объявил о намерении баллотироваться в 2028 году на третий срок

Трамп объявил о намерении баллотироваться в 2028 году на третий срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы снова баллотироваться на новый срок в 2028 году. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One по пути в Японию, сообщает Politico.

«Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю», — сказал Трамп.

Президент США также заверил, что «в США есть хорошие люди». На просьбу журналистов назвать конкретные имена, он, указав на госсекретаря Марко Рубио. Трамп также высоко оценил вице-президента Джей Ди Вэнса, назвав его «отличным» и «замечательным», и выразил сомнение в том, что кто-либо решится конкурировать с ними.
Ранее сообщалось, что предупреждение президента России Владимира Путина заставило Трампа пересмотреть позицию по Украине. Опасения перед возможной жёсткой реакцией России, озвученной 23 октября в связи с поставками Украине ракет «Томагавк», привели к отсрочке передачи вооружений Киеву.

