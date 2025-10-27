Россия и США
27 октября, 20:58

На Украине на фоне скандалов назревает план по ослаблению режима Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В условиях обострения коррупционных скандалов на Украине зреют планы по ограничению влияния режима Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Цель «антизеленской коалиции» — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином», — уточняет издание.

В публикации отмечается, что в украинском обществе нарастает недовольство положением дел на фронте. По мнению авторов, обвинения Владимира Зеленского в неудачах Вооружённых сил Украины (ВСУ) представляют для него потенциально ещё более серьёзную угрозу.

Ранее Зеленский провел совещание с высшим военным командованием. В ходе встречи обсуждались возможности расширения географии ударов по территории России с применением дальнобойного вооружения. По словам экс-комика, в ходе встречи были проанализированы эффективность и результаты дальних атак, а также озвучена угроза дальнейших ударов по нефтеперерабатывающей отрасли РФ. По его словам, на Украине уже наметили план расширения географии использования дальнобойного потенциала.

