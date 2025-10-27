Россия и США
27 октября, 17:13

Зеленский объявил о планах расширить географию ударов по территории России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский провел совещание с высшим военным командованием. В ходе встречи обсуждались возможности расширения географии ударов по территории России с применением дальнобойного вооружения. Информацию об этом глава киевского режима опубликовал в Telegram-канале.

«Главная тематика совещания — наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение», — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, в ходе встречи были проанализированы эффективность и результаты дальних атак, а также озвучена угроза дальнейших ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. По его словам, на Украине уже наметили план расширения географии использования дальнобойного потенциала.
А ранее западные СМИ отмечали, что прекращение военной поддержки от США может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки. Отказ от поставок современного оружия способен изменить ход конфликта.

