Life.ru выяснил, куда исчезают друзья после 40, и почему это нормально

Существует ли дружба после сорока? Как и почему меняется наше понимание дружбы с возрастом? На эти вопросы Life.ru ответила кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Мой ответ — безусловно, да, дружба после сорока существует, но с некоторыми нюансами», — отметила эксперт.

По словам специалиста, если рассмотреть колесо баланса жизни, дружба, любовь, семья и личная жизнь находятся на одной линии, но смещены в разные векторы. Часто в сорок лет семейная жизнь очень насыщена — дети, заботы, ипотека, семейные выходные — и физически не всегда остаётся время на дружбу. Из-за этого друзья могут обижаться и делать выводы, исходя из своего уязвленного эго, что приводит к конфликтам.

Кроме того, в этом возрасте меняются жизненные ценности. К сорока годам часто уже решены такие вопросы, как жильё, семья и работа, и формируется устойчивое мировоззрение. В результате друзья юности могут не вписываться в новые приоритеты и взгляды, что испытывает дружбу на прочность.

И, наконец, независимо от возраста, на отношения влияют и внешние факторы — экономические, политические ситуации, различия во взглядах. Иногда человек оказывается совсем другим, чем казался раньше, и это вызывает переосмысление дружеских связей.

«К сорока годам мировоззрение достаточно устойчиво, что затрудняет гибкость в отношении важных жизненных вопросов. Если друг не разделяет ключевые ценности, часто проще расстаться, чем пытаться подстраиваться», — заключает собеседница Life.ru.

