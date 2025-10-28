На Сахалине масштабный блэкаут, несколько районов и городов остались без света

Несколько районов и городов Сахалина остались без электроснабжения. По словам местных жителей, около 7:40 утра по местному времени электроэнергия пропала в Южно-Сахалинске, Макарове, Поронайске, Углегорске, Холмске, Томари и Корсакове. Очевидцы сообщают о яркой вспышке в районе ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению, пишет SHOT.

Масштабный блэкаут затронул несколько районов и городов Сахалина. Видео © SHOT

«Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд», — пояснили ситуацию в «Сахалинэнерго».

Причины срабатывания автоматики выясняются. В компании обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов.

Ранее блэкаут произошёл в одном из поселений Новой Москвы — Десёновском. Жители столкнулись с внезапным отключением электроэнергии и водоснабжения. По предварительной версии, аварию вызвал перепад напряжения в сети.