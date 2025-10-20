В Офисе Зеленского посоветовали украинцам «дышать» во время блэкаутов

Украинцев ждут длительные блэкауты, которые надо научиться спокойно переносить, например, при помощи дыхательных упражнений. Об этом заявил в соцсети советник офиса Зеленского, экс-министр экономики страны, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

«Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему... Самое простое это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, ещё 4 секунды паузы. Несколько таких циклов и мозг получает сигнал, что всё под контролем», — написал он.

По его словам, жителям Украины, скорее всего, придётся сидеть в полной темноте по восемь часов, есть холодную пищу и опаздывать на работу. Милованов посоветовал запастись питьевой водой, тёплой одеждой, свечами, зарядить пауэрбанки, купить фонарики и батарейки.