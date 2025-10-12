Валдайский форум
12 октября, 03:16

В Верховной раде заявили о максимальном переносе отопительного сезона на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kseniiia Zhuk

Украинские власти планируют максимально отсрочить начало отопительного сезона, чтобы снизить потребление природного газа. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, слова которого приводит УНИАН.

«Надо смотреть правде в глаза — с газом будут проблемы, с балансом газа проблемы, нам будет его не хватать. Газ будут экономить. Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше сожгут газа. И поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона», — заявил Кучеренко.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая рекомендовала жителям украинских городов, особенно Киева, переехать в сельскую местность на зимний период из-за возможного блэкаута. Парламентарий пояснила, что украинская столица представляет собой стратегически важный и символический объект, что повышает вероятность его полного выведения из строя. В ряде городов Украины местные власти также предупредили население о сложностях предстоящего отопительного сезона. Так, львовский градоначальник Андрей Садовой сообщил, что начало отопительного сезона в городе перенесено на несколько недель, поскольку коммунальные предприятия испытывают дефицит газа. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима, вероятно, будет самым сложным периодом для Украины с начала боевых действий.

