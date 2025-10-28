Осуждённый за убийства «кубанский Чикатило» Ароян подхватил опасную заразу в психбольнице

Осуждённый за серию убийств Леван Ароян, известный как «кубанский Чикатило», заразился опасной протозойной инфекцией в условиях стационара. Сообщается, что 55-летний маньяк, на счету которого не менее 15 жертв, содержится в психиатрической больнице №2 в изолированном посёлке Новый Краснодарского края.







За два десятилетия принудительного лечения состояние Арояна, страдающего параноидной шизофренией, не только не стабилизировалось, но и ухудшилось. Недавно он был инфицирован предположительно контактным путём. Учитывая ослабленный иммунитет, данная болезнь представляет серьезную угрозу, вплоть до развития сепсиса и летального исхода; в настоящее время он получает необходимый курс терапии.

Напомним, Леван Ароян — отпрыск известного кубанского предпринимателя, миллионера Вахтанга Арояна, основавшего в 90-е годы компанию «Крайбыткомплект». Психопатия у Арояна была диагностирована ещё в школьные годы, а первое убийство он совершил в 1996 году. Он целенаправленно охотился на молодых женщин, оставляя на телах характерные знаки — круги с пересекающимися линиями. Жертвам он первоначально предлагал секс за вознаграждение, обещая сохранить им жизнь. Отец маньяка Вахтанг Ароян скончался в Краснодаре в 2022 году от тяжёлой болезни, будучи при этом единственным, кто до последнего верил в возможность освобождения сына.

Ранее Life.ru писал, что другой печально известный преступник – «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин – потребовал смягчить пожизненный приговор. Он утверждает, что заслуживает 25 лет лишения свободы, ссылаясь на признание вины и «примерное поведение». Однако суд пока не пошёл ему навстречу. Пичушкин признан виновным в 49 убийствах и остаётся в колонии строгого режима.