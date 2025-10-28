Рэпера Icegergert проверят за лозунг АУЕ* «жизнь ворам» на концерте в Москве

Популярного рэпера Icegergert (Георгия Гергерта) проверяют на пропаганду уголовной «романтики» после того, как он выкрикнул лозунг запрещённого движения «АУЕ»* «Жизнь ворам» на концерте в Москве. За это артисту может грозить до 15 суток ареста. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Icegergert проверяют за лозунг «Жизнь ворам» на концерте в Москве. Видео © TikTok/ / RAHIMGULOVAAA

Концерт прошёл в воскресенье, на нём собрались около семи тысяч зрителей. В разгар выступления 24-летний Георгий Гергерт поднял тост за «Жизнь ворам». На это уже обратила внимание депутат Екатерина Мизулина, отметившая, что ранее МВД проверяло треки рэпера на предмет пропаганды нацистской символики, экстремистских организаций и наркотиков.

Ранее российский рэпер Icegergert попал под проверку МВД РФ. Его треки направлены на лингвистическое исследование для выявления пропаганды нацистской символики, символики экстремистских организаций и наркотических веществ.

