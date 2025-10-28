Путин одобрил идею о создании добровольческих отрядов для защиты опасных объектов

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по формированию добровольческих отрядов для повышения безопасности ключевых объектов. О данном решении сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе выездного совещания, посвящённого противодействию террористическим угрозам в условиях специальной военной операции.

Шойгу подчеркнул что работа по нейтрализации угроз ведётся как на федеральном, так и на региональном уровне. Он уточнил, что ряд глав регионов, включая губернатора Нижегородской области, выступили с соответствующими предложениями. Эти инициативы в итоге получили одобрение со стороны президента.

«Активная работа по устранению этих угроз ведётся как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства», — сказал секретарь СБ.

Ранее Сергей Шойгу обвинил Запад в попытках разделить Россию на множество мелких государств, чтобы подчинить их своей воле. По его словам, действия Запада направлены на ослабление государства и разрушение сплочённости.