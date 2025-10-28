Россия и США
28 октября, 09:43

Песков заявил, что Украина проигнорировала предложенные Россией проекты документов

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал текущее состояние диалога Москвы и Киева, отметив, что Украина не дала ответа ни на предложенные Россией проекты документов, ни на инициативы по организации совместных рабочих структур.

Песков пояснил, что причиной нынешней «заморозки» переговоров является именно неготовность киевского руководства к продолжению дискуссии. Он резюмировал, что все представленные российской стороной вопросы и предложения по формату дальнейшего взаимодействия остались без ответа.

Песков напомнил, что Россия открыта для налаживания отношений с США
