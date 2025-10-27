Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 09:49

Песков напомнил, что Россия открыта для налаживания отношений с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Россия, несмотря на негативную динамику в отношениях с США, сохраняет открытость к контактам. При этом Москва будет действовать, исходя из собственных приоритетов и целей, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот процесс (вывода отношений с США с минимального уровня. — Прим. Life.ru) осложняется теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорим», — напомнил представитель Кремля.

Россия, прежде всего заботясь о своих национальных интересах, по-прежнему открыта для диалога и нормализации отношений, подчеркнул Песков.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин положительно оценивает стремление американского лидера Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта, однако обращает внимание на сложность быстрого разрешения данного кризиса.

BannerImage
Мария Любицкая
