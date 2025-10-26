Песков рассказал о главном принципе России в отношениях с США

Представитель Кремля отметил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США в международной повестке появилось множество новых вопросов, но Москва концентрируется только на тех, которые непосредственно важны для неё.

«Вы не забывайте про Гренландию, про её судьбу, вы не забывайте про Канаду. Всё это пока в подвешенном состоянии, но об этом говорилось очень много в первые месяцы президентства Трампа. Конечно, много вопросы на повестке дня, но они не могут быть для нас главными. Для нас главное — это то, что нужно и выгодно нам», — указал Песков.