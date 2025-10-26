Президент России Владимир Путин высоко оценивает стремление американского коллеги Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, но отмечает сложность быстрого решения этой проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Но иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», — сказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК.

Представитель Кремля подчеркнул, что искреннее желание Трампа добиться разрешения кризиса вызывает позитивные чувства. Он добавил, что российский лидер неоднократно говорил об этом.

«Знаете, искреннее желание президента Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе и вокруг Украины, конечно, вызывает только позитивные чувства, и Путин об этом неоднократно говорил, — напомнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что позиция европейских стран и НАТО в отношении украинского конфликта характеризуется как заинтересованная в его продолжении. Альянс нуждается в военном противостоянии для обоснования бюджетных расходов и тестирования новых видов вооружений, при этом возможность мирного урегулирования в начальный период конфликта была сознательно блокирована.