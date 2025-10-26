В Раде нашли виновника конфликта с Россией, из-за которого Украина «истекает кровью»
Пока нынешний глава украинского режима Владимир Зеленский остаётся у власти, Украина «истекает кровью». Такое мнение в соцсети Х высказал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук. По его словам, Зеленский виноват в развязывании конфликта в стране.
«Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью», — написал он.
Политик отметил, что путь к миру возможен только после устранения причины конфликта. В своём сообщении Дмитрук фактически призвал к смене власти в Киеве, заявив о необходимости «прекращения огня, переходного периода и восстановления законности».
Ранее сообщалось, что возможная замена Владимира Зеленского на другого политика, в том числе Валерия Залужного, не изменит ситуацию вокруг Украины. Потенциальная смена власти — это как «тараканьи бега», исход подобных перестановок не имеет значения для развития событий.
