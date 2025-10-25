Сектор Газа
24 октября, 22:45

Ведущая газета Германии выступила с обвинением в адрес Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский стремится контролировать крупные города Украины. Его внутренняя политика всё больше приобретает авторитарный характер, сообщает ведущая немецкая газета Die Welt.

«Его [Зеленского] внутренняя политика всё больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии «Слуга народа». С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины», — указывает издание.

Журналисты отмечают, что Зеленский наращивает концентрацию власти, особенно в столице, где у него возникают конфликты с мэром Киева Виталием Кличко. Автор статьи считает, что недавнее лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова стало предупреждением для Кличко и других неподчинённых мэров. Теперь они должны поддерживать Зеленского, если хотят сохранить свои позиции.

Напомним, что Зеленский издал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Данное решение повлекло за собой автоматическое отстранение Труханова от занимаемой должности. Сам же градоначальник Одессы решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ политически мотивированным. Труханов намерен продолжать выполнять свои служебные обязанности, не признавая законности указа о лишении его украинского гражданства.

Лия Мурадьян
