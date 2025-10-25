Замена Владимира Зеленского на другую политическую фигуру, включая Валерия Залужного, не окажет существенного влияния на ситуацию вокруг Украины. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС, охарактеризовав возможную смену власти как «тараканьи бега».

«Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша — никакого значения не имеет», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что замена «одной марионетки на другую» способна принести лишь технические изменения, но не затронет стратегическое направление политики Киева. Он обратил внимание на заявления Лондона о готовности финансировать выборы на Украине, расценив это как свидетельство внешнего управления.

Мирошник также подверг сомнению саму возможность демократических процессов в условиях, когда оппозиция ликвидирована. Мнение России, как отметил дипломат, остаётся неизменным: Москва выступает за появление в Киеве лидера, который будет отражать интересы украинского народа, а не внешних кукловодов.

Ранее на Украине в 17-й раз продлили мобилизацию и военное положение. Инициатива исходила от Владимира Зеленского, который 20 октября внёс в парламент соответствующие законопроекты. Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но под предлогом военного положения их отменили.