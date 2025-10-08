Валдайский форум
Залужный опроверг слухи о подготовке к президентским выборам на Украине

Валерий Залужный.

Медиа-советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп официально опровергла информацию о подготовке экс-военачальника к участию в президентских выборах Украины. Соответствующее заявление было сделано в комментарии изданию NV.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная... Есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая, про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне, — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком», — заявила Тороп.

Она подчеркнула, что Залужный твёрдо намерен оставаться в стороне от политики до завершения боевых действий и не занимается ни формированием партии, ни подготовкой к выборам, несмотря на публикации в западных СМИ о его возможных политических амбициях.

Залужный признал, что Киев не смог полностью использовать потенциал HIMARS
Залужный признал, что Киев не смог полностью использовать потенциал HIMARS

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный начал формирование политической команды для возможного участия в будущих президентских выборах. Это развитие ситуации следует за ранее опубликованными данными социологических опросов, в которых Залужный возглавил рейтинг доверия украинских граждан с показателем 74%, опередив действующего Владимира Зеленского. Исследования также показывали, что гипотетическая политическая партия под его руководством имела бы значительные шансы на успех в парламентских выборах.

