Залужный опроверг слухи о подготовке к президентским выборам на Украине

Медиа-советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп официально опровергла информацию о подготовке экс-военачальника к участию в президентских выборах Украины. Соответствующее заявление было сделано в комментарии изданию NV.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная... Есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая, про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне, — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком», — заявила Тороп.

Она подчеркнула, что Залужный твёрдо намерен оставаться в стороне от политики до завершения боевых действий и не занимается ни формированием партии, ни подготовкой к выборам, несмотря на публикации в западных СМИ о его возможных политических амбициях.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный начал формирование политической команды для возможного участия в будущих президентских выборах. Это развитие ситуации следует за ранее опубликованными данными социологических опросов, в которых Залужный возглавил рейтинг доверия украинских граждан с показателем 74%, опередив действующего Владимира Зеленского. Исследования также показывали, что гипотетическая политическая партия под его руководством имела бы значительные шансы на успех в парламентских выборах.