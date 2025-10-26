Песков: Говорить об отмене саммита в Будапеште неверно, даты не были назначены

Говорить об отмене перенесённого саммита в Будапеште некорректно, так как конкретные сроки встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии не согласовывались. Об этом напомнил пресс‑секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Давайте всё‑таки вспомним, что чёткой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, — наверное, так выражаться неправильно», — уточнил представитель Кремля.

Контекст касался перенесенного саммита в Будапеште, однако Песков сделал акцент на терминологии — корректнее говорить об отсутствии договорённости по времени, а не о срыве или отмене мероприятия.