Песков: Говорить об отмене саммита в Будапеште неверно, даты не были назначены
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Говорить об отмене перенесённого саммита в Будапеште некорректно, так как конкретные сроки встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии не согласовывались. Об этом напомнил пресс‑секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Давайте всё‑таки вспомним, что чёткой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, — наверное, так выражаться неправильно», — уточнил представитель Кремля.
Контекст касался перенесенного саммита в Будапеште, однако Песков сделал акцент на терминологии — корректнее говорить об отсутствии договорённости по времени, а не о срыве или отмене мероприятия.
Ранее в Белом доме заявили, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остаётся в повестке. Владимир Путин уточнил, что встреча, скорее всего, будет перенесена для более основательной подготовки. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит состоится, но вероятен перенос на более поздний срок.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.