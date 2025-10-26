Сектор Газа
26 октября, 10:46

Песков: Говорить об отмене саммита в Будапеште неверно, даты не были назначены

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Говорить об отмене перенесённого саммита в Будапеште некорректно, так как конкретные сроки встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии не согласовывались. Об этом напомнил пресс‑секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Давайте всё‑таки вспомним, что чёткой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, — наверное, так выражаться неправильно», — уточнил представитель Кремля.

Контекст касался перенесенного саммита в Будапеште, однако Песков сделал акцент на терминологии — корректнее говорить об отсутствии договорённости по времени, а не о срыве или отмене мероприятия.

Ранее в Белом доме заявили, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остаётся в повестке. Владимир Путин уточнил, что встреча, скорее всего, будет перенесена для более основательной подготовки. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит состоится, но вероятен перенос на более поздний срок.

Юрий Лысенко
