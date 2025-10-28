Песков подтвердил наличие иностранных военных в зоне СВО: «Мы их уничтожаем»

Иностранные военные действительно находятся в зоне специальной военной операции, и российские силы ведут с ними боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о возможном вводе французских войск на Украину.

«Эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем. Наши военные продолжают выполнять свою работу», — сказал Песков.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Франция перебросила на Украину контингент регулярных войск, в том числе бойцов 3-й пехотной бригады. По данным СВР, Париж намерен официально объявить о присутствии своих сил после их развёртывания на территории страны.