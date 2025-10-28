Пресс-бюро Службы внешней разведки во вторник доложило о срочном развёртывании дополнительных госпитальных мест во Франции, которые предназначены для приёма раненых.

Источники СВР указывают на то, что президент Эмманюэль Макрон, по имеющейся информации, серьезно обдумывает перспективы военной интервенции на Украину. Уточнялось, что процесс создания сотен новых койко-мест идет ускоренными темпами, и в рамках этой подготовки французские врачи осваивают специализированные методики работы непосредственно в зонах, приближенных к полям сражений.

До этого Нарышкин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет войти в историю в качестве полководца, поэтому грезит военной интервенцией на Украину. По указанию Макрона, генштаб готовит развернуть на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание.