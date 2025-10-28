Макрон грезит о «лаврах» Наполеона и готовит военную интервенцию на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет войти в историю в качестве полководца, поэтому грезит военной интервенцией на Украину. Об этом узнала Служба внешней разведки (СВР) РФ.

«Наполеон, Карл XII, Макрон — траектория падения. По поступающей в СВР информации, президент Франции Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», — указывается в сообщении пресс-бюро.

По его указанию генштаб готовит развернуть на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки, отмечают в СВР. Легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание.

Причём, как уточняют в разведке, в случае утечки информации о подготовке интервенции Макрон намерен заявить, что речь идет лишь об отправке небольшой группы инструкторов для подготовки ВСУ.

А ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция намерена в ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Ряд политиков раскритиковал Марона за такие планы, отметив, что он явно настроен на дальнейшее продолжение украинского конфликта.