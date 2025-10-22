Президент Франции Эмманюэль Макрон утратил репутацию лидера Европы и теперь воспринимается как «тот, кто портит веселье», пишет газета Politico. Внутренние проблемы страны мешают ему продвигать европейские инициативы.

«Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета в четверг, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье», — говорится в материале.

Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев отметил, что ограбление Лувра стало символичным для политики президента Франции Эмманюэля Макрона. По его мнению, Макрон слишком сосредоточен на внешнеполитических амбициях, в ущерб решению внутренних проблем страны. Журналист подчеркнул, что такое внимание к внешней политике приводит к недовольству граждан и воспринимается как безразличие к их нуждам.