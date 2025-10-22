Сектор Газа
22 октября, 11:47

Politico: Макрон больше не лидер Европы, а «человек, который портит веселье»

Президент Франции Эммануэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон утратил репутацию лидера Европы и теперь воспринимается как «тот, кто портит веселье», пишет газета Politico. Внутренние проблемы страны мешают ему продвигать европейские инициативы.

«Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета в четверг, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье», — говорится в материале.

Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета, однако его образ идеолога континента давно исчез. Чиновники и дипломаты ЕС считают, что французский лидер теперь скорее препятствие на пути прогресса, чем его двигатель. У Макрона нет достаточного политического капитала для реализации ряда европейских амбиций.

Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев отметил, что ограбление Лувра стало символичным для политики президента Франции Эмманюэля Макрона. По его мнению, Макрон слишком сосредоточен на внешнеполитических амбициях, в ущерб решению внутренних проблем страны. Журналист подчеркнул, что такое внимание к внешней политике приводит к недовольству граждан и воспринимается как безразличие к их нуждам.

Милена Скрипальщикова
