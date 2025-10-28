В Югре драка на турнире по рукопашному бою закончилась дисквалификацией команды

Во время чемпионата и первенства ХМАО по рукопашному бою произошла массовая потасовка с участием спортсменов и зрителей. Главный судья соревнований Ренат Акзамов дисквалифицировал команду Ханты-Мансийска за нарушение спортивной этики. Об этом пишет SiTV.ru.

В период с 24 по 27 октября в Югре проходил масштабный Чемпионат по рукопашному бою, собравший 200 бойцов. Местом проведения стал спорткомплекс «Таёжный». По свидетельствам очевидцев, атмосфера накалилась до такой степени, что в какой-то момент возникла потасовка. Отмечается, что причиной послужила, по всей видимости, избыточная эмоциональность. К счастью, эта вспышка агрессии была купирована: организаторы и судьи оперативно вмешались в ситуацию, и, по предварительным данным, никто из спортсменов физически не пострадал.

Ранее РФС отстранил 31-летнего арбитра Игоря Захарова от судейства матчей Футбольной национальной лиги после инцидента в Казани, где он сбил пешехода на переходе. Департамент судейства ждёт от Захарова официальных объяснений и урегулирования ситуации. В отношении арбитра составлены три административных протокола — за отсутствие полиса ОСАГО, остановку на пешеходном переходе и непредоставление преимущества пешеходу.