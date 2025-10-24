Арбитра Захарова, ударившего пешехода в Казани, отстранили от судейства в ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) отстранил 31-летнего судью Игоря Захарова от работы на матчах Футбольной национальной лиги после инцидента в Казани, где он ударил пешехода на переходе. Об этом сообщили в службе коммуникаций организации.

В РФС заявили, что департамент судейства ожидает от арбитра официальных пояснений и юридического урегулирования ситуации: в отношении Захарова составлены три административных протокола — за отсутствие полиса ОСАГО, остановку на пешеходном переходе и непредоставление преимущества пешеходу.

Ранее было опубликовано видео конфликта, произошедшего 8 октября. На кадрах видно, как арбитр, управляя автомобилем BMW X6, не пропускает мужчину на пешеходном переходе, выходит из машины и наносит ему удар, после чего уезжает.

Игорь Захаров входит в пул судей Футбольной национальной лиги и ранее обслуживал матчи молодёжного первенства России. Ранее РФС неоднократно призывал арбитров соблюдать кодекс этики и контролировать своё поведение вне поля: в 2024 году несколько судей уже были временно отстранены за нарушения общественного порядка и участие в конфликтах, подрывающих репутацию судейского корпуса.