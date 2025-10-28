В Европейском союзе существуют государства, которые последовательно отстаивают национальные интересы своих граждан. Такую оценку высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное формирование альянса Венгрии, Словакии и Чехии, скептически настроенного относительно украинской политики.

Представитель Кремля отметил, что эти страны используют предусмотренные европейскими договорами механизмы для защиты своих позиций. Он констатировал, что подобная линия поведения демонстрирует приверженность национальным интересам. Одновременно Песков подверг критике политику большинства стран Евросоюза. По его словам, значительная часть государств ЕС пребывает в состоянии «милитаристской истерии».

«В ЕС подавляющее большинство государств находятся в европейском милитаристском мейнстриме... находятся в милитаристской истерике», — сказал он.

Напомним, что по некоторым данным, Венгрия предложила Чехии и Словакии создать альянс в ЕС, который скептически относится к Украине. Для этого венгерский премьер Виктор Орбан хочет выработать общую позицию по Украине с главой чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо. Они собираются это сделать до декабрьского саммита ЕС.