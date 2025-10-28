Зумерши начитались мифов в Интернете и теперь массово отказываются от контрацепции

Известный американский акушер-гинеколог Джеки Уолтерс бьёт тревогу в связи с растущим числом пациенток поколения Z, отказывающихся от современных методов контрацепции из-за ложной информации в социальных сетях. Слова специалиста, практикующего с 1997 года, передаёт издание The New York Post.

По наблюдениям доктора Уолтерс, зумерши массово прекращают использование гормональных противозачаточных средств, веря в распространяемые в Интернете мифы об их «токсичности» и «вреде для здоровья». Эксперт подчёркивает, что надёжность и безопасность этих методов подтверждены десятилетиями клинических исследований, однако вирусный контент и заявления интернет-знаменитостей искажают реальную картину.

«Я замечаю тенденцию среди своих молодых пациентов, особенно представителей поколения Z, не использовать противозачаточные средства из-за дезинформации, которую они видят в Интернете», — рассказал 67-летний специалист.

Некоторые инфлюенсеры даже называют противозачаточные таблетки «сигаретами этого поколения», предлагая взамен ненадёжные «натуральные» альтернативы.

Согласно данным опроса 2024 года, каждая седьмая женщина в возрасте 18-25 лет уже изменила или планирует изменить метод контрацепции под влиянием информации из соцсетей. Доктор Уолтерс опровергает наиболее распространённые мифы: страх бесплодия после отмены препаратов не обоснован — около 80% женщин беременеют в течение года после прекращения приёма, а риски онкологических заболеваний при корректном использовании минимальны.

Специалист призывает женщин принимать решения о контрацепции совместно с квалифицированными врачами, а не под влиянием непроверенной информации из Сети.

Ранее сообщалось, что в первые пять месяцев 2025 года в России зафиксирован рост продаж гормональных контрацептивов на 7%. Общий объём продаж составил 8,9 миллиона упаковок на 13,9 миллиарда рублей. Региональная динамика оказалась разнонаправленной. Лидерами по росту стали Чеченская Республика (+23%), Тамбовская область (+20,1%) и Иркутская область (+18,8%). В Ингушетии продажи снизились на 8,1%, а в Якутии и Магаданской области – на 3,6%.