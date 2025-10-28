Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:54

Всё ради денег: Зеленский переделал своё кастинговое агентство в крупного подрядчика ВСУ

Зеленский переделал своё кастинговое агентство в крупного подрядчика ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Кастинговое агентство Fire Point, основанное Владимиром Зеленским, после 2022 года стало работать на нужды ВСУ, производя ударные беспилотники и зарабатывая около миллиарда долларов в год. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

«Примерно на 30 секретных объектах на Украине Fire Point производит дальнобойные взрывающиеся беспилотники, используя дешёвые материалы — пенополистирол, фанеру, пластик и углеродное волокно», — говорится в материале.

До начала конфликта Fire Point занималось подбором актёров и локаций для кино- и телепроектов. В частности, агентство работало над романтической комедией «Восемь лучших свиданий», где в главной роли снялся сам Зеленский, а также певица Вера Брежнева и актёр Владимир Епифанцев. После февраля 2022 года компания сменила направление деятельности и стала одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. Общий объём её контрактов с военными структурами оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Зеленский с Ермаком украли деньги, выделенные на ПВО, и безбожно врут о разработке «Фламинго»
Зеленский с Ермаком украли деньги, выделенные на ПВО, и безбожно врут о разработке «Фламинго»

Ранее Зеленский признал, что украинский проект по производству крылатых ракет «Фламинго» столкнулся с технологическими сбоями и задержками из-за нехватки финансирования. Он заявил, что Украина нашла внутренние ресурсы для оплаты госзаказа и пообещал завершить выполнение контракта до конца года, несмотря на возникшие сложности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar