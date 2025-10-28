В Госдуме хотят отменять штрафы водителям за нарушения из-за ямы на дороге

Фракция «Новые люди» в Государственной Думе направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение внести изменения в КоАП РФ. Авторы инициативы считают необходимым закрепить норму, согласно которой штраф за нарушение ПДД должен автоматически аннулироваться, если причиной маневра стало наличие на дороге ямы или иного препятствия. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарии аргументируют это тем, что данная мера восстановит баланс между формальным соблюдением правил и объективной дорожной ситуацией, что, в свою очередь, повысит доверие граждан к системе контроля. Кроме того, по их мнению, это станет стимулом для более ответственного содержания дорожной инфраструктуры государством.

Депутаты указали, что в настоящее время водители часто получают штрафы за выезд за стоп-линию или пересечение сплошной линии, спровоцированные необходимостью объехать разрушенные участки дорог, что особенно актуально в зимне-весенний период. В текущем законодательстве, как отмечается в обращении, отсутствует механизм автоматического учёта таких препятствий при фиксации нарушений камерами, а инспекторам ГИБДД приходится формально констатировать факт нарушения, перекладывая бремя доказывания вынужденного объезда на водителя, что требует обжалования в суде.

Напомним, что также с 1 января 2025 года езда на автомобиле с номерами без флага России приравнена к нарушению правил дорожного движения. Водителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.