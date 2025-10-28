В Германии из-за мигрантов появились «запретные зоны» для женщин

Глава Минздрава Германии Нина Варкен согласилась с канцлером Фридрихом Мерцем по вопросу миграции. Она подтвердила, что в Германии существуют территории, где женщины не чувствуют себя в безопасности, назвав их «запретными зонами». Об этом Варкен сообщила в интервью Table Briefings.

«Да, они [«запретные зоны»] есть. Многие женщины рассказывают мне, что они избегают мест, они избегают поездок на поезде», — сказала Варкен.

По словам Варкен, немецкие женщины, независимо от возраста, ощущают себя уязвимыми в общественных местах. Она отметила, что некоторые из них прибегают к самообороне, нося с собой перцовые баллончики. Варкен также согласилась с Мерцем, связав «проблемный городской облик» с миграционными процессами. Она уверена, что рост числа мигрантов в Германии способствует возникновению небезопасных зон для женщин.

Глава Минздрава также уточнила, что молодые немки сталкиваются с неприятными ситуациями с мужчинами в целом, но особенно часто сообщают о домогательствах и нападениях со стороны мигрантов.

На днях Мерц заявил, что миграционная проблема «всё ещё присутствует в облике немецких городов». Когда журналисты попросили уточнить, что он имеет в виду, канцлер отказался отвечать и предложил обратиться к своим дочерям за «чётким ответом». Высказывания Мерца вызвали волну критики — их назвали расистскими. Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Мерца за его высказывания о миграционной политике.