Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 14:27

Зеленский отверг два места для встречи с Путиным

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский не намерен соглашаться на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, если они будут проходить в России или Белоруссии. Об этом пишет украинское издание «Левый Берег». Также по словам Зеленского, он рассматривает вариант трёхсторонних переговоров с участием США.

«Если будут результаты, Бог с ним, — пусть переговоры состоятся где угодно (...) Наше задание — это окончание войны. Всё равно где. Почти всё равно — не в России, конечно, и точно не в Белоруссии», — заявил глава киевского режима.

Такер Карлсон назвал ошибкой позволение Зеленскому вести переговоры о мире
Такер Карлсон назвал ошибкой позволение Зеленскому вести переговоры о мире

Ранее Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта, но не за счёт отказа от своих территорий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar