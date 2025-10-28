Зеленский отверг два места для встречи с Путиным

Владимир Зеленский не намерен соглашаться на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, если они будут проходить в России или Белоруссии. Об этом пишет украинское издание «Левый Берег». Также по словам Зеленского, он рассматривает вариант трёхсторонних переговоров с участием США.

«Если будут результаты, Бог с ним, — пусть переговоры состоятся где угодно (...) Наше задание — это окончание войны. Всё равно где. Почти всё равно — не в России, конечно, и точно не в Белоруссии», — заявил глава киевского режима.

Ранее Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта, но не за счёт отказа от своих территорий.