Медведев приехал в Курскую область и встретился с волонтёрами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил устанавливать памятные знаки на местах боевых сражений российских войск в зоне СВО. Об этом политик сказал во время встречи с волонтёрами в Курской области.

«К сожалению, в истории нашего Отечества бывало так, что проходят годы, прежде чем появляются памятные знаки [на местах сражений]. На самом деле желательно устанавливать их практически сразу — после завершения выполнения задач, которые стояли перед подразделениями», — отметил Медведев.

Поводом к такому заявлению стала инициатива одного из активистов, который попросил разрешения установить такой знак на одном из участков до окончания спецоперации. Медведев идею одобрил и сказал, что нужно взять её на вооружение на всех участках СВО.

Ранее Медведев направил поздравления союзникам страны по поводу успешного тестирования новейшей крылатой ракеты с неограниченной дальностью действия, получившей название «Буревестник».