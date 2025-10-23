Россия была вынуждена принять решительные меры для защиты национальных интересов и безопасности своих граждан. Данное заявление сделал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания Федерального Совета первичных отделений политической силы.

«Мы знаем, где правда — настоящая. Президент неоднократно объяснял причины происходящего (начала СВО). Это они нам должны, это они вынудили нас принять жёсткие меры, чтобы защитить страну и наших людей», — сказал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что в изменившемся мире информация распространяется мгновенно. Он констатировал, что у России имеются как друзья, так и враждебно настроенные силы, которым нельзя давать спуска. Политик призвал говорить правду прямо, даже если она будет неприятна оппонентам.

Помимо этого, участники мероприятия перед выступлением выразили благодарность Медведеву за активную гражданскую позицию. Они особо отметили его публикации в Telegram-канале, заявив, что он мужественно защищает Россию и партию, а также точно отражает происходящие события.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие переговоров российской стороны с американской даёт возможность «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». Более того, таким образом можно добиваться «победы... на земле, а не за канцелярским столом».