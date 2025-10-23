Медведев предрёк крах всем «бандеровским нычкам» после отмены саммита в Будапеште

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев нашёл неожиданный плюс в решении президента США Дональда Трампа отменить саммит в Будапеште, где он планировал встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, отсутствие переговоров даёт возможность «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры» и добиваться «победы... на земле, а не за канцелярским столом».