В РПЦ объяснили отсутствие черепа Гитлера на выставке «Великая Победа»

Череп Адольфа Гитлера не будет представлен в экспозиции выставки «Великая Победа. Россия – моя история». Данное заявление сделал председатель Патриаршего совета РПЦ по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Митрополит Тихон пояснил, что некоторые его молодые коллеги действительно предлагали выставить данный артефакт, полагая, что это привлечёт дополнительное внимание молодёжи. Однако от подобной идеи в итоге отказались, поскольку демонстрация человеческих останков считается недопустимой. Он выразил уверенность, что с возрастом у его коллег поутихнет агрессивный азарт, и отметил, что существуют незыблемые этические табу.

«С возрастом, думаю, у коллег немножко остынет агрессивный азарт. Не сомневаюсь, что это было бы очень привлекательно для каких-то людей. Но нельзя выставлять череп врага, это останки человека. Есть какие-то табу», — передаёт его слова РИА «Новости».

Выставка «Великая Победа. Россия – моя история» будет работать в столичном «Манеже» с 4 ноября по 8 декабря. Экспозиция охватывает весь период Великой Отечественной войны, начиная с вторжения войск нацистской Германии и заканчивая подписанием Акта о капитуляции Японии. По словам митрополита Тихона, проект рассчитан на самую широкую аудиторию, включая посетителей всех возрастов.

Ранее сообщалось, что таможенная служба нашла автобиографию Гитлера во время досмотра морского судна, прибывшего в Новороссийск из Турции. На книге присутствовали портреты фюрера, а также символы нацистской Германии.