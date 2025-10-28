Россия и США
Выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» откроется в Москве

Борис Ефимов. Обложка © архив «Известий»

«Известия» совместно с Российской академией художеств представят выставку антифашистских карикатур. Экспозиция объединит уникальные архивные материалы, посвящённые борьбе с фашизмом, мультимедийную часть, исторические фотографии и оригинальные рисунки выдающегося карикатуриста Бориса Ефимова, в том числе ранее не демонстрировавшиеся.

Выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» откроется 19 ноября в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели. Проект приурочен к 80-летию Нюрнбергского процесса и 125-летию со дня рождения одного из самых влиятельных мастеров политической сатиры XX века. В основу экспозиции вошли работы Бориса Ефимова, созданные в 1930-х – 1940-х годах и посвящённые борьбе с фашизмом. В общей сложности автор проработал в «Известиях» около 85 лет и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как старейший карикатурист в мире.

Выставка разместится в трёх залах исторического здания XVIII века на Пречистенке. Экспозиция познакомит новые поколения зрителей с ярким, острым, ироничным искусством карикатуры. Будут представлены оригинальные рисунки, плакаты и архивные материалы из коллекции МИЦ «Известия» и из собрания семьи художника. Посетители впервые увидят уникальный типографский альбом, рисунки из которого Сталин подарил Черчиллю, блокнот с зарисовками из зала суда Нюрнбергского процесса и другие раритеты.

Подлинники в экспозиции будут дополнены обширной мультимедийной составляющей. Ожившие с помощью искусственного интеллекта персонажи карикатур подчеркнут актуальность и современность искусства Бориса Ефимова. А QR-коды у экспонатов позволят узнать больше о представленных работах, откроют доступ к аудиогиду и другим онлайн-материалам, подготовленным специально для проекта.

Опубликованные в «Известиях» рисунки имели международную известность. Гитлер требовал найти и повесить Ефимова, включив его в список своих личных врагов. За узнаваемый стиль автора прозвали «Диснеем советской политики». Во время Великой Отечественной войны карикатуры сыграли большую роль в укреплении боевого духа: солдаты с фронта писали художнику множество писем с благодарностью за карикатуры на фашистов, воспроизводили рисунки в фронтовых газетах, клеили в самодельные альбомы.

Экспозиция будет открыта для посещения с 19 ноября по 14 декабря 2025 года в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели по адресу Москва, ул. Пречистенка, 19.

Ранее президент России Владимир Путин ознакомился с архивными картами Новороссии времён Российской империи на выставке, организованной в рамках съезда Русского географического общества (РГО). Среди представленных материалов – архивные документы, карты, фотографии и экспонаты экспедиций. В частности, в рамках проекта «100 достоверных фактов о Новороссии» президенту были показаны карты Российской империи из архивов РГО, включая территории Тавриды и Новороссийской губернии.

