Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:37

Путину показали архивные карты Новороссии в период Российской империи

Президент России Владимир Путин ознакомился с архивными картами Новороссии времён Российской империи на выставке, организованной в рамках съезда Русского географического общества (РГО). Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Глава государства, завершив своё выступление на съезде в Кремле, осмотрел экспозицию, демонстрирующую различные проекты РГО. Среди представленных материалов – архивные документы, карты, фотографии и экспонаты экспедиций. В частности, в рамках проекта «100 достоверных фактов о Новороссии» президенту были показаны карты Российской империи из архивов РГО, включая территории Тавриды и Новороссийской губернии.

Путину продемонстрировали архивные карты Новороссии Российской империи. Видео © Life.ru

«Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море», — отметил глава государства, осматривая карты.

Одна из карт, которую показали Путину. Фото © Life.ru

Одна из карт, которую показали Путину. Фото © Life.ru

Путин поручил создать в России музей, посвящённый географии
Путин поручил создать в России музей, посвящённый географии

Ранее сообщалось, что Путин предложил объявить 2027 год Годом географии. Глава государства подчеркнул, что география важна для России с политической точки зрения.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar