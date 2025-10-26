Дворник из Петербурга пишет картины, вдохновляясь дворами города

Петербургский дворник Пётр Романовский совмещает работу по уборке улиц с профессиональной художественной деятельностью, создавая картины в своей дворницкой-мастерской. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», отмечая, что член Союза художников России использует традиционные инструменты дворника — мётлы из берёзовых веток и пластика, сознательно отказываясь от шумной современной техники.

Художник, имеющий нарушения слуха с детства, создаёт пейзажи с изображением архитектурных достопримечательностей Петербурга, а также портреты и натюрморты. Романовский — выпускник Академии художеств, ранее преподававший живопись в Китае и работавший над мозаичными проектами для метро.

Он рассматривает профессию дворника как особое искусство, позволяющее видеть красоту в обыденных вещах. А его коллеги поддерживают творческие начинания, превратившие дворницкую в импровизированную художественную галерею. Сам художник уверен, что «важно видеть красоту даже в самых обычных вещах».